Dapat Tawaran Main, Pemeran Wolverin, Hugh Jackman Pertimbangkan Jadi Sosok Pendiri di Film Ferrari

SERAMBINEWS.COM - Pemeran Wolverin dalam serial movie X-Men, Hugh Jackman mendapat tawaran bermain sebagai sosok pendiri merek mobil ternama asal Italia dalam sebuah film berjudul ‘Ferrari’.

Namun, tawaran bermain tersebut sedang dipertimbangkan oleh aktor yang juga membintangi The Greatest Snowman ini.

Seperti diberitakan oleh thewrap.com, Sabtu (20/6/2020), pria berusia 51 tahun ini sedang dalam pembicaraan untuk mengambil perannya sebagai Enzo Ferrari, dalam film garapan Michael Kenneth Mann, sutradara sekaligus penulis skenario terkenal berkebangsaan Amerika Serikat.

‘Ferrari’ menjadi salah satu proyek terpanas di pasar film virtual Cannes.

Mengutip deadline.com, Mann sang sutradara film dikabarkan memberi presentasi virtual tentang film garapannya ini pada hari ini, Selasa (23/6/2020).

Film ini dijadwalkan akan diproduksi pada tahun 2021 mendatang dan naskahnya sedang dalam penulisan ulang oleh sang sutradara, Michael Mann.

Sebelumnya, naskah ini telah ditulis oleh almarhum Troy Kennedy Martin, seorang penulis skenario film dan televisi asal Skotlandia.

‘Ferrari’ yang rencananya akan dibintangi oleh Jackman mendatang mengisahkan sudut pandang perjalanan Enzo

Ferrari, berdasarkan buku "Enzo Ferrari: The Man and the Machine" oleh Brock Yates.

Berlatar musim panas tahun 1957, ketika semua kekuatan dalam kehidupan pengusaha ikonik sekaligus pembalap tersebut mengalami masa-masa terberatnya.