FIFGROUP Gelar Webinar Dan Kompetisi Menulis Untuk Universitas Dari Sabang Sampai Merauke

Sub Department Head Corporate Communication Charles DW Simaremare (kiri), Recruitment, Talent And Reward Management Department Zuriaty, dan Chief Of Coporate Communication And Corporate Social Responsibility Yulian Warman beribincang-bincang pada acara FIFGROUP Webinar yang bertema “The Real Key To Agile Success” yang dipandu Ayu Sitoresmi (kanan) pada acara tersebut yang memberi pencerahan kepada kalangan mahasiswa/i yang berasal perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

SERAMBINEWS.COM, Jakarta - PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang merupakan bagian dari Astra Financial dan juga salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk, memiliki misi untuk membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Seirama dengan misi tersebut FIFGROUP ingin hadir di tengah generasi muda untuk dapat berbagi ilmu dan pengetahuan terkait dengan dunia komunikasi, sebagai bagian dalam upaya memperkenalkan FIFGROUP ke generasi muda.

Tahun ini FIFGROUP berusia 31 tahun. Di usianya yang lebih 3 dekade tersebut FIFGROUP, mengadakan kegiatan FIFGROUP Webinar dan sekaligus melakukan kick off Writing Competition For University. FIFGROUP Webinar kali ini mengambil tema The Real Key To Agile Success yang bertujuan memberikan insight dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa/i terkait dengan gambaran dunia kerja. Sehingga para peserta dapat mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan dan memahami bagaimana cara meraih kesuksesan.

Chief Of Coporate Communication And Corporate Social Responsibility Yulian Warman (kiri), Recruitment, Talent And Reward Management Department Zuriaty (tengah), dan Sub Department Head Corporate Communication Charles DW Simaremare (kanan) foto bersama kalangan mahasiswa/i yang berasal perguruan tinggi dari seluruh Indonesia usai acara FIFGROUP Webinar. (IST)

Materi disampaikan oleh pembicara yang profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Yulian Warman selaku Chief Corporate Communication And Corporate Social Responsibility pembicara pertama yang memaparkan Creative Writing In The Digital Era. Selanjutnya, Zuriaty selaku Recruitment, Talent And Reward Management Department memaparkan tentang How To Develop An Ideal Candidate & Being Agile at Work dan terakhir Charles Simaremare selaku Sub Department Head Corporate Communication memaparkan Public Speaking “Ease Your Nervousness”. Sekitar 151 peserta dari perguruan tinggi ikut serta dengan suasana yang interaktif, penuh dengan diskusi.

Peserta FIFGROUP Webinar merupakan mahasiswa/i aktif untuk seluruh jurusan dari sabang sampai marauke. Selain mendapatkan pengetahuan dari para expert, Peserta juga mendapatkan e-certificate yang langsung ditandatangain oleh direksi FIFGROUP. Kegiatan ini digelar melalui aplikasi virtual yang telah dilaksanakan pada Rabu 24 Juni 2020 bertempat di Menara FIF, Jakarta Selatan.

Selain itu, FIFGROUP juga mengadakan kompetisi untuk mahasiswa/i aktif yang memiliki hobi menulis dan berkesempatan melatih kemampuan menulis dengan mengikuti FIFGROUP Writing Competition. Tema kompetisi tersebut adalah 31 Tahun FIFGROUP Maju Bersama Anda dengan sub tema terkait dengan kegiatan Corporate Social Responsibility dan Line of Business FIFGROUP. Peserta dapat memilih judul sesuai dengan sub tema yang ditentukan dan pengalaman yang pernah dirasakan oleh peserta.

Adapun periode submission dimulai dari tanggal 25 Juni sampai 25 Juli 2020 dan periode penjurian dimulai tanggal 26 Juli sampai 30 Juli 2020. Pengumuman para pemenang akan disampaikan melalui media sosial dengan akun resmi FIFGROUP yaitu FIFClub dan FIFGROUPCareer.

Human Capital, GS, and Corporate Communication Director FIFGROUP, Esther Sri Harjati, menyatakan dari kegiatan Corporate Communication ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa/i dalam menambah wawasan, pengalaman dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

Para pemenang FIFGROUP Writing Competition akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan berupa Kamera Fujifilm X-45 series, Samsung Halaxy Smartwatch, Fossil Sportwatch Gen 4, dan Mi-Band bagi pemenang harapan 1, 2 dan 3 selain mendapatkan hadiah para pemenang juga akan mendapatkan sertifikat.

Tentang PT Federal International Finance:

PT Federal International Finance merupakan anak perusahaan Grup Astra yang bergerak di bidang usaha pembiayaan ritel khusus sepeda motor Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor Tbk., anak perusahaan PT Astra International Tbk.

Tepat 1 Mei 2013 Perseroan melakukan proses rebranding dengan meluncurkan new identity berupa logo baru berbentuk sidik jari dan penyebutan nama perseroan menjadi FIFGROUP yang merupakan grup manajemen dari FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor, SPEKTRA untuk pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga, DANASTRA melayani pembiayaan multiguna dan AMITRA yang melayani pembiayaan syariah. FIFGROUP merupakan perusahaan pembiayaan sepeda motor dan elektronik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 240 kantor cabang dan 416 Point of Service (POS).