Nikita Willy Pamer Cincin, Resmi Dilamar Indra Priawan, Padahal Keduanya Sempat Putus

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis Nikita Willy.

Akhirnya Nikita dilamar mantan kekasihnya Indra Priawan.

Beberapa waktu lalu Nikita mengaku sudah tak lagi menjalin hubungan dengan Indra Priawan karena mengikuti amanah ayahnya sebelum meninggal dunia.

Nikita akhirnya bisa mewujudkan impian sang ayah untuk tidak lagi berpacaran.

Nikita membagikan berita bahagia itu di Instagram Story-nya.

Dia memajang fotonya bersama Indra

"Present for you papi from me and Indra (hadiah untukmu papi dari aku dan indra)," tulis Nikita.

Tak hanya itu, di feed Instagram-nya Nikita juga memamerkan foto cincin di jari manis.

"Three years ago you asked me to travel the world with you, three days ago you asked me to be your world. Both times i said yes," tulis Niki di akun @nikitawillyofficial94 dikutip Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Kalimat itu berarti "tiga tahun lalu kamu memintaku untuk menjelajah dunia bersamamu, tiga hari lalu kamu meminta saya untuk menjadi duniamu.