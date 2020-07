Aminullah: Bank Aceh Tahun 1989 Pernah Go Public

FOR SERAMBINEWS.COM

BANDA ACEH - Pada 1989 silam, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat Bank BPD Aceh-kini Bank Aceh Syariah-pernah menjadi perusahaan go pub­lic alias masuk ke dalam bursa efek dengan melaku­kan emisi obligasi yang dijual terbuka /TBK kepada mas­yarakat.

Saat itu, direktur uta­ma bank milik pemerintah daerah tersebut dijabat oleh H Syamsunan Mahmud. “Kondisi moneter kala itu sedang tidak stabil sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas,” ungkap Wali Kota Banda Aceh Aminullah Us­man, Kamis (2/7/2020), di pendopo.

Menurut Aminul­lah-yang saat itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana go public tersebut-Bank Aceh melakukan kegiatan go pub­lic melalui emisi obligasi yang hanya sebesar Rp 5 miliar. “Saya mengetahui persis karena ditunjuk direksi sebagai ketua pelaksananya.”

Obligasi yang diterbitkan Bank Aceh berjangka waktu lima tahun, “dan laku keras di pasar bursa di bawah dukungan Ficorinvest-peru­sahaan yang bergerak di pas­ar efek saat itu,” ujar Aminul­lah yang menutup karir di Bank Aceh setelah menjabat direktur utama selama 10 ta­hun.

Dengan pengalaman tersebut, ujarnya lagi, maka setidaknya Bank Aceh sudah tercatat di pasar bursa saham sebagai bank yang mampu menjalankan amanah dengan baik.

Sebelumnya, Aminullah telah memberi masukan kepa­da jajaran direksi Bank Aceh Syariah untuk mengambil ke­bijakan yang pernah ia lakoni pada 1989 silam. “Ini untuk memenuhi modal setor Rp 3 triliun pada 2024 agar tidak turun peringkat menjadi bank BPR atau bank kecil nantinya.”

Hal dimaksud mengingat kemampuan setor modal dari pemilik untuk memenuhi Rp 3 triliun sangat minim. “Ma­sih terjadi kekurangan sebesar Rp 1,9 triliun, atau rata-rata harus disetor oleh PSP mau­pun pemegang saham lainnya sebesar Rp 500 miliar per ta­hun,” ujarnya.

Dan berdasarkan pen­galaman selama ini, para pe­megang saham baru mampu menyetor Rp 100 miliar per tahun. “Hal itu sangat di­maklumi karena keuangan daerah juga harus mem­biayai pembangunan sektor lainnya,” kata Aminullah.

Jika pun seluruh dev­iden dibayarkan setiap ta­hunnya, maka baru terhim­pun dana lebih kurang Rp 250 miliar, dan itu juga ma­sih belum mampu mencapai modal minimum Rp 3 triliun. “Solusinya, Bank Aceh Sya­riah perlu berbenah untuk go public atau masuk bursa saham nasional agar ini ter­penuhi,” katanya.

Di mata Aminullah, penerapan go public oleh Bank Aceh Syariah sangat mungkin dilakukan. “Per­timbangannya, ROE (return on equity) Bank Aceh Syari­ah sangat menjanjikan yaitu lebih dari 24 persen per ta­hun. Bank dalam keadaan sehat dan didukung oleh pemda untuk pendanaan ek­spansi.”

Kemudian asetnya kini Rp 25 triliun dan memiliki modal Rp 1,1 triliun. “Dan ha­sil audit akuntan publik terh­adap laporan keuangan juga sangat baik dengan meraih opini wajar tanpa pengecual­ian (WTP),” katanya.

“Lalu sebagaimana kita maklumi bersama bank ini sekarang telah beroperasi to­tal secara syariah, dan tentu bank syariah telah teruji di masa krisis karena memiliki daya tahan yang lebih baik,” katanya lagi.(hba/*)