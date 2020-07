Produksi Sementara Gabah Abdya Capai 8 Ton Per Hektare

BLANGPIDIE - Areal tanaman padi Musim Tanam (MT) Ren­dengan tahun 2020 seluas 8.299 hektare (ha) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), memasuki masa panen sejak Juni lalu. Dari sembilan kecamatan, arealyang mulai panen itu adalah kawasan Kecamatan Susoh, Blangpidie, Ba­bahrot, dan Jeumpa.

“Satu dan dua pekan ke de­pan, kegiatan awal panen juga akan dilaksanakan di Kecamatan Setia dan Tangan-Tangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pan­gan (Kadistanpan) Abdya, drh Nasruddin, Jumat (3/7/2020). “Menyusul kemudian awal panen padi di Kecamatan Manggeng, Lembah Sabil, dan Kuala Batee,” imbuh dia.

Menurut Kadistanpan, ting­kat produksi gabah MT Redengan 2020 belum ditetapkan karena menunggu tuntas pengambilan sampel (ubinan) produksi gabah di seluruh kecamatan. Pengambi­lan ubinan di lapangan dilakukan oleh mantri Tani, PPL dengan didampingi koordinator penyuluh, serta juga melibatkan petugas dari Biro Pusat Statistik (BPS) Abdya.

“Namun begitu, dari hasil ubinan yang sudah diambil di be­berapa titik lokasi panen, tingkat produksi sementara mencapai 8 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare,” sebut Nasruddin.

Tingkat produksi sementara tersebut, ulasnya, melebihi pro duksi rata-rata MT Gadu lalu seban­yak 7,8 ton GKP per ha. Diperkira­kan, tingkat produksi rata-rata MT Rendengan kali ini tidak kurang 8 ton GKP per ha. Jika produksi ga­bah rata-rata bisa dicapai 8 ton per ha, maka akan memberi keuntungan lebih kepada petani Abdya. Terlebih lagi, didukung tingkat harga gabah yang ditampung dari petani seka­rang ini berkisar antara Rp 5.100 sampai Rp 5.200 per kilogram (kg)

Lebih lanjut, Kadistanpan memaparkan, Bupati Akmal Ibra­him segera menerapkan pola tiga kali tanam dalam setahun atau Indek Pertanaman (IP 300). “Usai panen MT Rendengan ini, petani segera melakukan olah tanah (ba­jak sawah) untuk melaksanakan IP 300. Sebab, usulan kegiatan IP 300 seluas 300 ha sudah mendapat persetujuan Dinas Pertanian Aceh,” bebernya. Pengembangan pola ta­nam tiga kali setahun itu, rinci dia, dikembangkan di tiga kawasan, yakni Kecamatan Blangpidie seluas 148 ha, Susoh 115 ha, dan Jeumpa 37 ha. Nasruddin melalui Kabid Ta­naman Pangan dan Hortikultura, Darwis SP menerangkan, kegiatan IP 300 di Kecamatan Susoh dipu­satkan di areal Blang Beuah, Desa Pawoh. Sedangkan di Kecamatan Blangpidie, kegiatan tiga kali tanam setahun itu di kawasan Blang Cot Seutui, Desa Kuta Bahagia.

Guna mempercepat kegia­tan IP 300, Dinas Pertanian Aceh membantu para petani berupa gratis olah sawah, serta bantuan pupuk Urea dan MCK dari sumber dana APBA tahun 2020. “Benih gratis yang disalurkan kepada para petani sebagai peserta kegiatan IP 300 merupakan benih unggul yang menguntungkan para petani,” pungkasnya.(ABD)