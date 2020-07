VIDEO - Fakta Unik Tentang Aceh, Mulai dari Masjid Megah, Surga Kopi Hingga Ganja Terbaik

SERAMBINEWS.COM - Berikut beberapa hal yang setidaknya cukup melekat tentang Aceh.

Masjid yang Punya Parkir Underground

Area parkir bawah tanah dari Masjid Raya Baiturrahman ini tentunya tidak kalah keren dari parkir bawah tanah yang ada di Mall ataupun hotel berbintang lima.

Kuburan Massal dan Museum Tsunami

Aceh pernah dilanda tragedi besar yang menyedihkan yakni gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam.

Untuk mengenang hal tersebut maka dibangunlah Museum Tsunami sebagai peringatan untuk mengenang tragedi bencana tersebut.

Tidak hanya itu, karena bencana itu Aceh mempunyai kuburan massal dari korban jiwa yang meninggal setelah kejadian Tsunami.

Surga bagi Pecinta Kopi

Bagi para pecinta kopi tentunya akan setuju bila Aceh menjadi satu daerah bagi para penggemar kopi. Ada banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas dari Aceh seperti kopi Gayo dan kopi Ulee Kareng.

Perempuan dengan Mahar Fantastis

Sebagian besar perempuan aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia seperti etnis Tionghoa, India, Eropa hingga Arab, sehingga parasnya pun tidak diragukan lagi.

Pahlawan Wanita terbanyak di Dunia

Diantaranya adalah Ratu Nahrisyah, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sri Sultan Nurul-Alam Naqiatuddin Syah, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, Ratu Kamalat Zainatuddin Syah.

Memiliki Dua Warisan Dunia Non Benda dari UNESCO

Pada bulan Juli 2004 lalu, UNESCO menetapkan bahwa Hutan Hujan Tropis Sumatera sebagai warisan dunia non benda menyertakan Taman Nasional Gunung Leuser yang 70% luas hutannya berada di provinsi Aceh Kemudian, pada tahun 2011 Tari Saman menjadi salah satu warisan dunia non benda.

Satu-satunya Daerah yang Punya Aturan Khusus dan Hukum Cambuk

Provinsi Aceh adalah daerah istimewa dengan aturan khusus sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri yakni Qanun.

Punya Ganja Terbaik di Dunia

Proliferasi tanaman ganja di Aceh ini sangat didukung oleh kondisi geografis, tanah subur, hujan teratur, dan posisi pegunungan dengan iklim yang relative stabil, ditambah isolasi akibat konflik sejak zaman Belanda, DI-TII hingga era GAM.

SUMBER: TRIBUNNEWS

EDITOR VIDEO : RANU TERUNA