Di Usia 36 tahun, Menteri Indonesia Satu Ini Miliki Kekayaan Rp 1,23 Triliun 

SERAMBINEWS.COM - Pada 4 Juli pekan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim genap berusia 36 tahun.

Di usia yang relatif muda, pria kelahiran Singapura tahun 1984 itu terbilang sukses.

Sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Mendikbud pada Oktober tahun lalu, Nadiem adalah Chief Executive Officer (CEO) Gojek.

Pada tahun 2010, Nadiem mendirikan Gojek bersama Kevin Aluwi dan Michaelangelo Moran. Belakangan, mengacu catatan AHU Kemenkum dan HAM, Moran sudah tak tercatat sebagai pemegang saham Gojek per 21 Juni 2017.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, per 23 April 2020, Nadiem memiliki empat seri saham (Seri E, I, N, O) dengan nilai nominal Rp 90,84 juta.

Porsi kepemilikan ini setara 0,01% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Pendiri Gojek lainnya, yakni Kevin Aluwi memiliki saham dengan nilai nominal yang lebih kecil dibandingkan Nadiem, yakni Rp 10,25 juta.

Satu dekade berlalu, Gojek telah menjelma menjadi decacorn super app dengan valuasi menembus US$ 10 miliar setara Rp 151,57 triliun (kurs Rp 15.157 per dollar AS).

Gojek terus menggelar ekspansi bisnis. Mereka baru saja mengakuisisi Moka, perusahaan teknologi penyedia layanan aplikasi sistem kasir digital di Indonesia.

Aksi korporasi ini membuat Gojek dan Moka menggabungkan layanan untuk memberikan solusi komplit bagi mitra usaha (merchant), yang terdiri dari pembayaran, pengantaran makanan, dan sistem Point of Sale (POS).