Masyarakat Diimbau Waspada Informasi Hoaks Terkait Perbankan dan Pembayaran Cicilan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Akhir-akhir ini banyak isu yang mengajak masyarakat agar tidak membayar cicilan kredit di perusahaan pembiayaan (leasing) dan penarikan dana perbankan.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas jasa keuangan melalui Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik pada 1 Juli 2020 meminta agar mewaspadai beredarnya informasi yang tidak benar (Hoaks) di sosial media (sosmed) terkait kondisi perekonomian, perbankan dan kewajiban pembayaran cicilan pada perusahaan pembiayaan (leasing).

Informasi ini disampaikan Direktur PT Capella Multidana, Arief Prawira dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Selasa (7/7/2020).

Ia menyebutkan kondisi permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi aman dan rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan 22,1 persen masih diatas ketentuan.

Sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UUITE) pasal 28 ayat 1 para penyebar hoaks dapat diancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda setingginya Rp 1 miliar.

Masyarakat diimbau senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid, apabila ada keraguan agar menghubungi OJK kontak Nomor 15 atau layanan whatsapp resmi OJK 081157157157.

Ia menyebutkan selama diberlakukan pembatasan sosial bersekara besar (PSBB) di beberapa daerah, sejumlah indikator perdagangan global termasuk ekspektasi masyarakat sudah terjadi penurunan.

Namun setelah diberlakukan New Normal (hidup normal), secara bertahap perekonomian mulai menunjukan tanda perbaikan, termasuk penyaluran dan pembiayaan kredit via lembaga keuangan non bank (LKNB), khusus Finance Compapy atau Leasing.

OJK terus mendorong percepatan pemberian stimulus modal kerja pada dunia usaha yang berdampak pandemi Covid-19 agar bisa pulih kembali.

Untuk mendorong pemberian kredit modal kerja ke sektor riil, OJK sudah menjembatani penyamaan kebutuhan antara pelaku usaha dengan sektor jasa keuangan, tentunya didukung oleh pembukaan aktivitas demand masyarakat.

“Mudah-mudahan semua sektor keuangan tetap bertahan dalam kondisi sehat,” sebutnya.(*)