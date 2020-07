Ronnie dan Donnie Gaylon, Kembar Siam Tertua di Dunia Meninggal di Usia 68 Tahun

Kembar siam tertua di dunia, Ronnie dan Donnie Gaylon.(Five via Mirror)

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Kembar siam tertua di dunia, Ronnie dan Donnie Gaylon, meninggal di usia ke-68 tahun.

Keduanya meninggal pada Sabtu (4/7/2020) di Rumah Sakit Dayton setelah menjalani perawatan insentif sebagaimana dilansir dari Time, Senin (6/7/2020).

Mereka berdua lahir pada 28 Oktober 1951 di Ohio, Amerika Serikat (AS) dan menghabiskan satu tahun pertama di rumah sakit sebagaimana dilansir dari Mirror, Selasa (7/7/2020).

Ronnie dan Donnie bersatu di bagian pangkal paha dan perut. Sehingga keduanya hanya memiliki satu organ pencernaan dan satu organ reproduksi.

Orang tua mereka, Eileen dan Wesley Gaylon, menolak tawaran dokter untuk memisahkan kembar siam ini.

Hal itu karena operasi pemisahan Ronnie dan Donnie tidak memberikan jaminan keselamatan bagi keduanya.

Pada usia 3 tahun, mereka bergabung dengan kelompok sirkus King of The Sideshow Ward Hall dan mengikuti tur karnaval bertajuk "World of Wonders".

Dalam pertunjukan itu, si kembar siam ini diberi peran sebagai anak yang membutuhkan dana untuk tagihan pengobatan sekaligus membantu ibunya yang memiliki 9 anak.

Aksi mereka sebenarnya sangat sederhana, keduanya hanya duduk di depan televisi dan para pengunjung harus membayar agar bisa melihat mereka dari jendela.

Dalam kehidupan sehari-hari, Ronnie dan Donnie bekerja sama untuk menyelesaikan tugas sehari-hari.