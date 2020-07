Viral Video Istri Beri Kejutan Kepada Suami Berupa Alat Tes Kehamilan, Suasana Penuh Haru

Seorang istri memberikan kejutan kepada suaminya mengenai kehamilan pertama untuk calon bayi mereka.

SERAMBINEWS.COM - Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kehadiran seorang anak dalam keluarganya.

Hampir semua orang tua demikian, berharap Allah SWT memberikan kepercayaan untuk diberikan anak sebagai ladang amal.

Memang tidak semua pasangan cepat diberikan anak, bahkan bukan tidak mungkin bertahun-tahun setelah pernikahan, baru dikaruniakan anak.

Momen mengharukan dan viral di media sosial satu ini pun demikian.

Video ini diunggah oleh pengguna Twitter @nradelinee, pada hari Senin (6/7/2020).

“SURPRISING MY HUSBAND WITH A PREGNANCY TEST!

See you soon anak mommy & daddy. Membesar dengan sihat y,” tweetnya.

Sampai hari ini, Selasa (7/7/2020) videonya telah ditonton sebanyak 8,4 ribu tayangan.