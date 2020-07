VIRAL Polisi Baik Hati Belikan BBM untuk Mobil yang Mogok Kehabisan Bensin, Begini Kejadiannya

SERAMBINEWS.COM - Sebuah unggahan mengenai polisi yang membantu pengemudi membeli bensin untuk mobilnya yang mogok viral di media sosial Twitter, Sabtu (11/7/2020).

Akun @txtdrberseragam membagikan tangkapan layar Instagram Story dari akun @jacob_will yang memberi narasi, "Pak Sukiswanto you got my respect".

Dalam tangkapan layar tersebut terlihat seorang petugas polisi sedang membawa botol berisi bensin di dekat sebuah mobil.

Ada keterangan dari gambar tersebut bahwa polisi tersebut membantu membelikan BBM untuk pengendara yang mobilnya kehabisan bensin.

Unggahan tersebut telah di-retweet sebanyak lebih dari 24.700 kali dan telah disukai lebih dari 6.800 kali oleh pengguna Twitter lainnya.

Berbagai komentar pun disampaikan pengguna Twitter yang mengapresiasi tindakan polisi bernama Sukiswanto itu.

Bagaimana kisahnya?

Cerita pemilik mobil Kompas.com menghubungi pemilik akun Instagram @jacob_wil, yang bernama Jacob Wiliam.

Jacob, yang merupakan seorang designer di Semarang, Jawa Tengah, adalah orang yang membagikan cerita itu.

Jacib mengatakan, peristiwa itu berlangsung pada Kamis (9/7/2020) pukul 17.30 Wib di perempatan Bangkong, Semarang.