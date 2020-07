Viral Papa Muda Sedang Atraksi Sulap Tiba-tiba Anak Menangis, Tindakannya Diluar Dugaan

SERAMBINEWS.COM - Memiliki anak dari hubungan pasangan suami istri memang hal yang diinginkan oleh setiap orang.

Bahkan jika pasangan suami istri tidak memiliki anak, kebanyakan dari mereka memilih mengadopsi anak agar memiliki buah hati seperti orang lain.

Sama halnya dalam menjaga anak, bukan serta merta menjadi kewajiban istri.

Bahkan suami pun memiliki kewajiban untuk menjaga anak seperti posisi istri.

Seperti halnya video viral di media sosial satu ini, seorang pria sedang melakukan aktraksi sulap menggunakan kartu, namun tiba-tiba anaknya menangis.

Karena istrinya sedang tidak berada di dekat anaknya, lantas pria ini langsung mendekati sang anak dan menghentikan sementara atraksi sulapnya.

Video ini diunggah oleh pengguna Twitter @DzulfiqarHaron, pada hari Sabtu (18/7/2020).

"when you're a magician, but you're also a dad (ketika Anda seorang pesulap, tetapi Anda juga seorang ayah)," tweetnya.

Sampai hari ini, Minggu (19/7/2020), video berdurasi 45 detik ini sudah disaksikan 221,8 ribu tayangan dan sudah diretweet 15,4 ribu oleh pengguna Twitter.

Seperti tertera pada akun Twitter, pria bernama Dzulfiqar Haron, bekerja sebagai Supernatural Magician.