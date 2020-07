Abuya Amran Waly Mulai Berdakwah Secara Virtual, Begini Tanggapan Jamaah

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Pelaksanaan kegiatan seminar akhir-akhir ini, terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19, tidak lagi mengharuskan narasumber/pemateri dan peserta datang di suatu tempat yang jauh.

Meski terpisah oleh jarak, tapi dengan kemajuan teknologi dan informasi, narasumber sebuah seminar bisa saja menyampaikan makalah dari jarak jauh secara virtual atau online.

Belakangan ini dikenal sebagai webinar (seminar online) yang diselengarakan di banyak daerah. Kendati diikuti dari jarak jauh, kegiatannya dengan mudah bisa diatur pihak penyelenggara seperti layaknya sebuah seminar konvensional.

Dua hari lalu, Program Studi Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, menyelenggarakan Internasional Webinar dengan tema ‘Islamic and Cultural Perspective Education Values In The New Normal Era Tauhid Tasauf/Sufi Menghadapi Perubahan Zaman’.

Salah satu narasumber dalam seminar yang dilaksanakan di Pulau Sulawesi itu adalah Abuya Syeikh H Amran Waly Al-Khalidy, Pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf Internasional (MPTT-I).

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh salah seorang ulama kharismatik di Aceh itu untuk menyampaikan dakwah secara virtual.

Abuya Syeikh H Amran Waly sebagai Murabbi MPTT-I menyampaikan dakwah dari Posko Tauhid Irfani berlokasi di Jalan Bukit Hijau, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Narasumber lain juga berada di luar Gorontalo. Kegiatan seminar secara virtual ini ikuti dari berbagai tempat, termasuk jamaah MPTT-I mengikuti dari Posko MPP-I Banda Aceh dan Posko MPPT-I Jakarta, termasuk banyak yang mengikuti dengan menggunakan perangkat Hp.

Saat Abuya menyampaikan makalah dalam webinar digelar di Gorontalo, di Posko Tauhid Irfani, Blangpidie, hadir Ketua Umum MPTT-I, Abi Sahal, Gubernur MPTT-I, para Wali Nanggroe MPTT-I, termasuk sejumlah kepala desa dan pakar tauhid tasauf.