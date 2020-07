Jelang Idul Adha di Aceh Selatan, Harga Sejumlah Harga Kebutuhan Pokok Naik

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441, harga Kebutuhan pokok di pasar tradisional, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan relatif stabil, Selasa (28/07/2020).

Fakhuddin (56) salah seorang pedagang mengatakan, untuk harga sembilan bahan pokok (sembako) masih stabil, namun ada beberapa harga sembako mengalami lonjakan harga, seperti telur ayam dari harga semula Rp 46.000 menjadi Rp 50.000 per papan.

"Kenaikan juga terjadi pada cabe rawit semula harga Rp 20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 40.000. Sedangkan cabai merah keriting dari Rp 20.000 menjadi 35.000 per kilogram," katanya.

Menurut Fakhuddin, kenaikan harga ini hal yang wajar karena momennya terjadi tiap tahun ketika menjelang Idul Adha, kendati demikian dia mengaku tidak ada lonjakan seperti pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu.

Dikatakannya, beberapa komoditi yang tidak mengalami perubahan harga antara lain beras Rp 10.000 per kilogram, Gula Pasir Rp 14.000 per kilogram, dan juga harga minyak goreng curah Rp 10.000 per liter, lalu tepung terigu Rp10.000 per kemasan.

"Sementara itu, untuk harga bawang merah Rp16.000 per kilogram, bawang putih Rp 20.000, cabai rawit Rp 28.000, dan untuk tomat Rp 10.000 per kilogram," tuturnya.

Walaupun dalam situasi corona atau Covid-19 beberapa harga sembako yang ada di pasar tradisional Tapaktuan menjelang empat hari lebaran Idul adha 1441 hijriah masi tetap stabil dan tidak ada kenaikan harga serta terlihat para pengunjung yang melakukan transaksi jual beli di pasar aktivitasnya seperti biasa dan selalu mengutamakan protokol Covid-19.(*)

• Banjir dan Erosi Landa Aceh Selatan

• Duterte Kembali Desak Penerapan Hukuman Suntik Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba

• 7 Tahanan Polsek Aniaya Polisi saat Antar Makanan, Korban Ditarik Dalam Sel hingga Baju Dinas Robek

• Viral Sang Ayah Bantuin Ngerangkai Buket Uang, Enggak Sadar Ternyata Itu Kado dari Anak Untuknnya