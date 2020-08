AHM Beri Subsidi Uang Muka

Marketing Director AHM, Shigeto Kimura, Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman, Chief Officer for Regional Operation Asia & Oceania at Honda Motor Co Ltd, Masayuki Iragashi, President Director AHM, Toshiyuki Inuma dan Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya meluncurkan Honda Forza dan Honda Super Cup C125 pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (2/8/2018). Foto/Ist