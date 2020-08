Ratusan Anak Yatim Terima Bantuan dari Arab Saudi

* Antisipasi Penyebaran Covid-19

SIGLI - Suasana ceria terpancar dari raut wajah ratusan anak yatim korban konflik, dan tsunami asal Pidie serta Pidie Jaya. Bantuan itu berupa paket kesehatan atau medical kit Covid-19, guna mengatisipasi penyebaran virus Corona. Bantuan tersebut berasal dari King Abdullah Humanitarian Foundation Orphan Kafala Program (OKP) Arab Saudi, Senin (3/8/2020).

Paket Medical Covid-19 berisi alat kesehatan seperti hand sanitizer, sabun cair, masker, paracetamol, alat termometer, dan stiker kesehatan lima buah.

Jumlah anak yatim yang menerima paket itu sebanyak 477 anak di Pidie dan Pidie Jaya 60 anak. Paket Medical Covid-19 itu dengan sumber dana dari King Abdullah Faundation Kerajaan Arab Saudi. "Bantuan ini merupakan program for charity works dan IsDB donation to The Covid-19 Emergency Response in Aceh," lapor staf program Orphan Kafala Program Pidie, Zikri melalui rilis yang dikirim kepada Serambi, Senin (3/8/2020) kemarin.

Ia menyebutkan, bantuan alat kesehatan diberikan kepada anak yatim di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, anak yatim yang selama ini menerima beasiswa dari King Abdullah Foundation akan terhindar dari virus Corona. Hal ini mengingat virus tersebut cenderung semakin meningkat kasusnya di Aceh.

Zikri menambahkan, Intan Keumala Sari binti Khairir Anwar, salah satu anak yatim yang menerima beasiswa dari King Abdullah Foundation menyatakan sangat bermanfaat menerima alat kesehatan di tengah pandemi virus Corona. Intan sudah menyelesaikan SMK 1 Sigli dengan bantuan beasiswa tersebut.(naz)