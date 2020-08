Dua Tersangka Penjual Sabu Masuk DPO  

For Serambinews.com

KUTACANE - Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, Ipda Andreas Ginting, mengatakan, Polres Agara telah memasukkan dua orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) guna pengembangan kasus penemuan sabu dari Napi Her di Lapas Kelas II B Kutacane.

"Kita telah kantongi dua orang yang diduga terlibat dalam transaksi narkoba terhadap Napi Her di Lapas Kelas II B Kutacane. Terhadap keduanya, telah kita masukkan dalam DPO," ujar Kasat Narkoba, Ipda Andreas Ginting kepada Serambi, Selasa (4/8/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang istri memenuhi permintaan sang suami yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane. Sang istri mengantar paket sabu-sabu untuk dikonsumi oleh suami. Tetapi, sebelum sempat dikonsumsi, barang haram itu berhasil diendus oleh aparat penegak hukum.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Fahyudi mengatakan, barang haram jenis sabu ditemukan pada napi berinisial Her. Fahyudi menduga barang tersebut diantar langsung istri tersangka yang dititip dalam bungkusan makanan, termasuk dalam pakaian bersih, untuk diberikan kepada Her. "Napi Her bukan pengedar narkoba, tetapi terlibat dalam perkara narkotika," ujarnya kepada Serambi, kala itu.

Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara kemudian menciduk Her di Lapas Kelas II B Kutacane.

Her menyimpan sabu-sabu seberat 4,67 gram. Penangkapan pria berusia 32 tahun itu berdasarkan pengembangan sebelumnya. Polisi mengamankan lelaki berinisial KH karena miliki sabu seberat 25,26 gram di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam.

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Wanito Eko Sulistiyo didampingi Kasat Narkoba, Ipda Andreas Ginting, kepada Serambi, Selasa (4/8/2020) mengatakan, sabu dibungkus dalam plastik warna putih. Dikatakan, penangkapan dilakukan pada Selasa (28/7/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Menurut dia, pada pukul 08.30 WIB, anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama KH Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam.

Dari penangkapan itu, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 25,26 gram. KH kepada polisi mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli dari tersangka Her.

Padahal, Her sedang menjalani masa penahanan di Lapas Kelas II B Kutacane. Kemudian, polisi menuju Lapas kelas II B Kutacane dan berkoordinasi dengan petuga Lapas.

Setelah itu petugas Lapas memanggil Her keluar dari jeruji besi. Satres Narkoba bersama anggota Polsus pas kelas II B Kutacane melakukan penggeledahan. Badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya digeledah, lalu ditemukan barang satu bungkus sabu yang berada dalam kantong celana sebelah kanan.(as)