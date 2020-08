Kemendagri Perpanjang MoU dengan Kejagung, Data Kependudukan Bisa Digunakan untuk Penegakan Hukum

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh melakukan perpanjangan MoU dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Perpanjangan kerja sama ini sebagai bentuk dukungan Kemendagri terhadap penegakan hukum oleh Kejagung melalui data kependudukan.

Dirjen Dukcapil mengakui, meski kerja sama telah dilakukan sejak 3 tahun lalu, perpanjangan MoU dan perjanjian kerja sama tersebut mesti diadendumkan kembali.

Tujuannya untuk disesuaikan dengan beberapa perkembangan terbaru, baik dalam segi dinamika pemanfaatan dan teknologi yang ada.

Ia juga menjelaskan, penggunaan data yang diberikan oleh Kemendagri ialah data-based perseorangan dengan jumlah penduduk meliputi 268 juta orang.

• Nelayan Kota Langsa Mulai Takut Melaut, Ini Masalahnya

• Seorang Ibu Hamil Saudi Positif Covid-19 Melahirkan Dengan Selamat, Bayi tak Tertular Virus Corona

• BREAKING NEWS - Mengaku Sering di-86 Oknum Aparat di Laut, Puluhan Nelayan Langsa Mengadu ke DPRK

“Data apa yang bisa digunakan oleh Kejaksaan Agung. Pertama data kependudukan yang bersifat data perseorangan,” ujarnya.

“Di Kemendagri ada data perseorangan dan data agregrat. Data perseorangan adalah data penduduk by name atau by address,” jelas Zudan Arif.

Dirjen Dukcapil menerangkan hal ini pada acara penandatanganan MoU antara Kemendagri dan Kejaksaan Agung terkait pembaharuan PKS pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penegakan hukum di Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Selain itu, keuntungan menggunakan data Dukcapil ialah mempermudah proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam mengintegrasikan data seseorang yang sedang diperiksa dengan data-based Dukcapil Kemendagri.