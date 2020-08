Buang Sampah Ke Sungai Akan Disanksi  

SIGLI- Warga yang membuang sampah ke sungai dikenakan sanksi karena dianggap melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2012 pasal 16. Sebab, amanah qanun tersebut setiap orang harus mengelola sampah secara baik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pidie, Safrizal SSTP MEc Dev, kepada Serambi, Jumat (7/8) menjelaskan, amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2012 yang termaktub dalam pasal 16, bahwa setiap orang harus mengelola sampah secara baik. “Jika warga tidak mengelola sampah secara baik, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, pemaksaan dari pemerintah, membayar uang denda dan pencabutan izin terhadap pelaku usaha. Termasuk orang yang membuang sampah ke sungai yang mencemarkan lingkungan,” kata Safrizal.

Ia menyebutkan, perintah qanun tersebut belum diterapkan, mengingat saat ini masih tahap edukasi kepada warga. Tapi, amanah qanun itu harus dijalankan jika didukung dengan anggaran dan semua pihak dalam upaya pengelolaan sampah secara baik. Karena warga belum sadar mengelola sampah secara baik.

Menurutnya, dalam qanun tersebut juga diperintahkan kepada pihak ketiga yang bersedia mengelola sampah dengan berkerjasama dengan Pemkab. Izin pengelolaan sampah dilakukan pihak ketiga akan dikeluarkan izin oleh bupati.

"Pemkab membuka kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah yang diatur sesuai dengan ketentuan qanun. Besaran restribusi sampah diambil tidak boleh diambil melebihi ketentuan qanun," jelasnya.

Dikatakan, ruang lingkup kerja DLH Pidie antara lain mengambil sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tanggga dan sampah spesifik yang pengelolaan dilakukan secara khusus seperti limbah B3 atau oli bekas. Kewajiban DLH Pidie juga mengangkut sampah dari tempat pembuang sementara (TPS) untuk diangkut ke tempat pembuang akhir (TPA). Untuk sampah di TPS sedianya harus melibatkan keuchik.

"Petugas mengambil sampah yang terkumpul, tapi harus adanya kerjasama dengan kami. Selama ini kita melayani angkut sampah terhadap warga yang telah adanya ketertaikan kerjasama," jelasnya.

Di bidang lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pidie, Safrizal, mengatakan, taget pendapatan asli daerah (PAD) dari restribusi sampah pada tahun 2020 Rp 1 miliar lebih. Untuk itu, dengan personel 178 petugas sambah dan 14 armada pengangkut sampah, DLH Pidie harus memburu target tersebut.

Ia menyebutkan, restribusi sampah dari restoran 25 ribu per bulan, kafee Rp 15 ribu per bulan, warung kopi Rp 15 ribu hingga 25 ribu per bulan dan rumah permanen Rp 15 ribu sesuai jarak.

" Kami mengajak masyarakat supaya sadar untuk mengelola sampah secara baik. Jangan membuang sampah sembarangan karena menciptakan lingkungan tidak sehat," pungkasnya. (naz)