FK BUMN Sharing Tentang Mengelola Lingkungan Zero Plastik

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Forum Komunikasi BUMN Aceh menggelar webinar dengan tema “Kiat Mengelola Lingkungan Perusahaan Zero Plastik”, Selasa (11/8/2020). Webinar itu menghadirkan pembicara utama, General Manager PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Durain P Siregar ST MT IPM dengan tema “Kiat Mengelola Lingkungan perusahaan Zero Plastik” dan dipandu oleh host, Irna Maulisa. Dalam materinya, Durain memaparkan tentang kiat menerapkan lingkungan perusahaan tanpa adanya sampah plastik. Langkah zero plastik itu dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.

Untuk diketahui, PT Solusi Bangun Andalas (SBA) Lhoknga, Aceh Besar, sudah hampir setahun terakhir menerapkan zero plastik di lingkungan pabrik semen tersebut. Program itu merupakan bagian dari kontribusi perusahaan BUMN itu dalam mencegah pencemaran lingkungan. GM PT SBA, Durain pun berbagai pengalaman dalam penerapan zero plastik di pabriknya, katanya program itu tercetus berawal dari kondisi di lingkungan pabrik, ada karyawan yang membawa air dengan botol plastik dan rapat-rapat menyediakan air mineral dengan botol plastik.

Dalam sebuah survei di lingkungan perusahaan itu, ditemukan fakta bahwa selama Juli-Agustus 2019, di kawasan pabrik itu dihasilkan 1.150 limbah plastik kemasan, dan 600-an limbah botol plastik. Kata Durain, pihaknya menyadari kondisi itu tidak baik terhadap lingkungan, karena menjadi sumber penyakit dan pencemaran. Semua pihak terganggu dengan hadirnya sampah plastik, yang sangat mencemari lingkungan. Apalagi sampah plastik membutuhkan masa penguraian hingga ratusan tahun. Oleh karena itu, pihaknya ingin berkontribusi dan membuat aksi nyata. “Yang kita lakukan tidak terlalu istimewa, tapi kita bisa lihat impact (dampak)nya,” ujar Durain.

Dikatakan Durain, pihaknya akan terus berkomitmen dalam menjaga lingkungan, khususnya menerapkan zero plastik atau tanpa ada sampah plastik di lingkungan pabrik. Sehingga dalam menyukseskan program itu, pihak SBA juga akan terus bekerjasama dengan pihak lainnya yang memiliki nilai-nilai yang sama. “Menjalankan komitmen itu butuh kerjasama semua pihak, maka program itu dapat dimulai dari rumah atau lingkungan kerja. Kita sudah perlu melakukan action, soal plastiknya itu sumber penyakit, pencemaran. Kita lihat skala pencemaran dan penguraian itu butuh ratusan tahun,” ujarnya. (*)