Mendagri Launching Gerakan Dua Juta Masker di Kota Depok

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Jawa Barat

SERAMBINEWS.COM, DEPOK – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kota Depok pada Kamis, (13/08/2020), di Kantor Kecamatan Tapos Kota Depok. Mendagri mengapresiasi inisiatif Walikota Depok atas kegiatan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Walikota, karena memang arahan dari Presiden selama dua minggu ini harus diintensifkan sosialisasi penggunaan masker. Acara ini kami anggap sangat penting karena ini memang salah satu cara kita untuk menangani pandemi (Covid-19) ini,” ujar Mendagri.

Menurut Mendagri, langkah paling utama dan paling sederhana yang dapat dilakukan dalam mencegah penularan Covid-19 ini yaitu dengan melakukan proteksi perorangan. Proteksi perorangan ini dilakukan di seluruh dunia dengan cara yang sama, yaitu menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, dan menghindari kerumunan sosial.

“Easy to talk but difficult to implement. Mudah mengatakan, melaksanakannya sulit,” ujar Mendagri.

Mendagri mengingatkan, penggunaan masker sangat penting. Untuk itu, hal mendesak yang mesti dilakukan adalah bagaimana masyarakat dapat mematuhi protokol dalam memakai masker, salah satunya melalui sosialisasi.

“Oleh karena itu, Bapak Presiden menghendaki agar sosialisasi ini dilaksanakan mulai langkah-langkah persuasif, yaitu membagi masker, karena masyarakat ada yang memang tidak mampu membeli masker, otomatis Pemerintah bantu,” tutur Mendagri.

Mendagri menilai sosialisasi terkait protokol kesehatan di Kota Depok dapat dilakukan secara lebih optimal, dengan melibatkan TNI-Polri, struktur RT-RW, PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan.