Dewan Usulkan Grouping Sekolah

* Guru PNS dan Siswa Berkurang

JANTHO - Saat ini Aceh Besar terus mengalami kekurangan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), serta jumlah siswa di sekolah tertentu juga mengalami penurunan. Sehingga diusulkan agar Aceh Besar melakukan grouping atau pengelompokan sekolah. Usulan itu disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Muhibuddin Ucok kepada Serambi, Kamis (14/8/2020).

Politisi Golkar yang disapa Ucok Sibreh ini menyampaikan, penurunan jumlah siswa itu dikarenakan ada sekolah yang sangat berdekatan. Bahkan ada sekolah yang siswanya hanya berasal dari satu desa saja.

Karena ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya sudah di bawah standar minimal pelayanan, maka anggota dewan mengusulkan kepada pihak terkait supaya dapat disatukan ke sekolah lain atau grouping sekolah.

“Ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya sudah di bawah standar minimal pelayanan, hingga bisa disatukan ke sekolah lain. Siswanya di kelas itu ada standar minimal, kalau cuma enam atau delapan orang itu sudah tidak efektif lagi dari sisi operasionalnya,” ujar Muhibuddin.

Ia memberi contoh di SDN Cot Meutiwan, Kecamatan Ingin Jaya. Di sekolah ini dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan jumlah murid. Kondisi serupa juga terjadi di SDN Lamrabo, Kecamatan Kuta Baro. Sekolah yang berdekatan dengan MIN ini juga mengalami kekurangan murid.

Kondisi lainnya ada di SDN Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya yang tidak bertambah jumlah muridnya. Di sisi lain, di kawasan tersebut belum tersedia SMP untuk anak-anak setempat melanjutkan sekolah.

“Kita Minta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar merespon kondisi ini dan berpikir out of the box, dinas dengan pemangku kepentingan pendidikan harus melakukan kajian teknis untuk melakukan grouping atau pengelompokan sekolah dasar (SD) yang berdekatan,” ujarnya.

“Semakin sedikit siswa di sekolah, semangat guru PNS menurun. Dampaknya, guru sering meminta pindah ke sekolah lain. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pendidikan Harus melakukan dengan segera pengelompokan dan pemerataan guru, sehingga tidak ada lagi sekolah yang guru PNS-nya kurang,” tutup Ucok.

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaaan Aceh Besar, Dr Silahuddin MAg menyampaikan, terkait usulan grouping sekolah itu harus dibicarakan bersama dengan sejumlah pihak terkait. Dirinya mengaku hingga saat ini belum pernah mendengar usulan untuk membuat grouping sekolah itu.

Namun jika ada usulan itu, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak komite sekolah hingga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Besar, agar usulan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Sekolah itu ada dibangun oleh masyarakat, masyarakat ada hak berbicara. Kalau ada grouping ini harus duduk dengan masyarakat sekitar, terutama komite sekolah,” ujarnya.

Dikatakan, masalah grouping itu juga harus dibicarakan hingga tingkat pemimpin daerah, dalam hal Bupati Aceh Besar. “Nanti gimana arahan bupati, kalau memang kita akan diambil kebijakan, kita siap-siap saja,” tandas Silahuddin.(mun)