Peneliti Malaysia Temukan Jejak Kaki Dinosaurus Sauropoda, Perkirakan Berusia 160 Juta Tahun

SERAMBINEWS.COM - Tim peneliti dari Departemen Geosains Fakultas Ilmu Kebumian (FSB) Universiti Malaysia Kelantan (UMK) mengklaim telah menemukan jejak kaki dinosaurus yang diyakini berasal dari kelompok spesies Sauropoda, di Bukit Panau, Kelantan, Malaysia.

Spesies ini diperkirakan berusia 145 juta tahun hingga 66 juta tahun.

Melansir dari Sinar Harian pada hari Sabtu (15/8/2020), Penemuan fosil tersebut merupakan hasil kajian eksplorasi geosains oleh tim peneliti UMK.

Penelitian terkait diketuai oleh Dosen FSB, Arham Muchtar Achmad Bahar, serta bersama Profesor Surono Martosuwito dengan Profesor Udi Hartono dibantu oleh Mohd Syakir Sulaiman.

Ketua peneliti Arham Muchtar menjelaskan kegiatan penelitian dimulai pada Mei 2017 silam.

Penelitian yang sudah berjalan beberapa tahun membuahkan hasil, yakni dengan berhasilnya ditemukan fosil pada situs serta jalur jejak dinosaurus dari Sauropod.

“Temuan ini membuktikan bahwa pada dahulu diperkirakan antara 160 hingga 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus pernah hidup di lokasi yang sekarang kita kenal sebagai Tanah Merah, Kelantan, Malaysia.

“Ini salah satu temuan dari sekian banyak temuan lainnya, sebagai hasil kegiatan eksplorasi dan penelitian yang kami lakukan di Kelantan,” ujarnya.

Penemuan jejak dinosaurus itu akan dilanjutkan dengan menerbitkan jurnal ilmiah berjudul 'The Sauropod Dinosaur Trackways from Tanah Merah, Kelantan' dan dipublikasikan pada Conference on Tropical Resources & Sustainable Sciences (CTRESS) 2.0.

Ia juga menambahkan tim juga menemukan tujuh jejak kaki fosil Sauropoda berukuran rata-rata panjang dan lebar 72 sentimeter.