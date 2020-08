Alhamdulillah, Harga TBS Kelapa Sawit di Aceh Timur Membaik, Kini Capai 1.500 per Kg, Petani Gembira

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Petani sawit di Aceh Timur menyambut gembira kisaran harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang saat ini mencapai 1.500 per kilogram (kg).

Ardiansyah, salah seorang petani kelapa sawit di Kecamatan Peunaron, Aceh Timur mengatakan, harga TBS sawit pada Sabtu (22/8/2020) hari ini, dibeli salah satu tauke di Peunaron mencapai 1.500 per kg.

Informasi lain yang diperoleh Serambinews.com menyebutkan, di Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, harga TBS sawit petani dibeli pengepul Rp 1.300 per kg.

Penyebab lebih mahal harga di Peunaron karena pembeli di Kecamatan Peunaron itu merupakan cabang langsung dari pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Aceh Timur.

“Sedangkan pembeli di Banda Alam merupakan pengusaha lokal yang membeli sawit dari petani,” terang sumber Serambinews.com tersebut.

Warga pun sangat bersyukur harga TBS naik di atas seribu per kg. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, tentu hal ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk.

Dengan harga Rp 1.500 per kg, petani menerima bersih sekitar Rp 1.000-1.200 per kg, karena mereka mengeluarkan ongkos panen berkisar Rp 150-250 per kg, dan ongkos angkut 100-200 per kg.

Makanya jika harga TBS sawit anjlok di bawah Rp 1.000/kg, dipastikan pendapatan petani sangat kecil, bahkan cenderung merugi.

Untuk diketahui, tanaman kelapa sawit merupakan salah komoditas unggulan warga Aceh Timur dan menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat.(*)