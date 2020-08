The Leader Latih Skill Pemuda, Tingkatkan Kesejahteraan Selama Pandemi Covid-19

Tujuannya, menyiapkan 250 pemuda agar memiliki peningkatan skill dan kesejahteraan mereka selama pandemi menjangkiti dunia.

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejak Covid-19 resmi dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization/WHO hingga melanda Indonesia, maka memberikan banyak dampak.

Saat awal pandemi, anjuran penerapan #dirumahaja kuat digaungkan.

Lalu berlanjut ke tahapan saat pertemuan tatap muka menjadi via daring, akibatnya banyaknya lonjakan aktivitas yang dihabiskan di dunia maya.

Perubahan yang terjadi begitu cepat tersebut dan situasi yang tidak pasti, menimbulkan kegelisahan bagi banyak pihak, termasuk pemuda.

Melihat rentannya kelompok pemuda berusia 15 – 25 tahun mengalami kegelisahan selama pandemi ini, The Leader berkolaborasi dengan Indika Foundation menggagas sebuah program ; The Leader Café: Virtual Engagement for Mutual Support and Youth Psychological Well-being During #StayAtHome Period.

Program itu merupakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelatihan skill bagi pemuda.

Program ini berjangka 10 minggu yang dilaksanakan dengan format diskusi, berbagi pengetahuan, pembangunan karakter dan skill, dan materi tentang perdamaian melalui media online bagi pemuda Indonesia selama periode #DiRumahAja.



Program ini didukung oleh Indika Foundation.

