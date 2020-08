Iqbaal Ramadhan Pamer Gaya Rambut Baru, Pemain Film Dilan Ini Sukses Bikin Heboh Dengan Tampilannya

SERAMBINEWS.COM - Aktor muda Iqbaal Ramadhan baru-baru ini memerkan gaya rambut terbarunya lewat sebuah unggahan foto di halaman akun instagramnya.

Tampilan baru pemeran utama film Dilan 1991 itu ternyata sukses membuat heboh publik, khususnya kaum wanita sejak fotonya diunggah pada hari Minggu (23/8/2020).

Sampai-sampai, hal itu melambungkan namanya berada di puncak trending topik twitter hingga hari ini, pukul 15.00 WIB.

Sebanyak 9120 tweet membicarakan tentang penampilan baru Iqbaal.

Nama Iqbaal Ramadhan memuncaki trending topik twitter pada hari ini, Minggu (23/8/2020) hingga pukul 15.00 WIB karena postingan tampilannya dengan rambut baru di akun instagramnya. (TRENDING TOPIK TWITTER)

Ya, lewat unggahan terbarunya itu Iqbaal menunjukkan penampilan terbarunya dengan rambut gondrong lurus yang panjangnya sudah sampai ke bawah telinga.

• Punya Banyak Rekening, Ivan Gunawan Ngaku Nyaris Gembel Jika Isi Saldo ATM-nya Tersisa Rp 500 Juta

Ia berpose menghadap ke arah kamera, dengan mengenakan sweater berwarna hitam dan baju lapisan dalam kaus berwarna putih.

Salah satu sisi rambutnya diselipkan ke belakang daun telinganya.

Sementara sisi lainnya dibiarkan jatuh hingga panjangnya menutupi daun telinga sebelah kirinya.

“nothing, nothing.

Just wanna appreciate how good my hair was.

more of this look on Ali & Ratu-Ratu Queens. coming up soon only for you #alidanraturatuqueens

(tidak apa-apa.

Hanya ingin menghargai betapa bagusnya rambut saya.

Lebih dari ini tampilan Ratu Ali & Ratu-Ratu. Segera hadir hanya untukmu #alidanraturatuqueens)."