Lembaga Pelaksana Bimtek Aparatur Desa Dianggap Ilegal, Jika tak Kantongi Rekomendasi Ini

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Lembaga yang melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) terhadap aparatur desa harus mendapat rekomendasi dari Kemendagri. Diluar itu, lembaga yang tak mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri berarti lembaga ilegal.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kemendagri nomor 140/8120/SJ, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Prioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan desa/gampong.

SE ini memerintahkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, wajib menyusun peraturan tentang kewenangan gampong, yang dikoordinasikan kepada Gubernur dan Mendagri dan dilaksanakan oleh lembaga yang telah direkomendasi oleh pihak Kemendagri.

Karena itu, Bupati, dan wali kota selaku kepala daerah di Aceh diharapkan memperhatikan amanat surat edaran dari Kemendagri ini.

Bupati, camat, dan para keuchik di Aceh, khususnya di Aceh Timur, juga diminta tidak sembarangan terlibat dalam kegiatan bimtek terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Lembaga tertentu tanpa mengantongi surat rekomendasi dari Kemendagri.

Tanggapan ini disampaikan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi SH, menanggapi bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Sumatera Utara, di Hotel Royal Idi, Aceh Timur, selama delapan hari mulai 22-30 Agustus.

Bimtek ini diikuti sejumlah desa di Aceh Timur, dengan mengirimkan jumlah peserta bervariasi terdiri dari keuchik, sekdes, tuha peut, kaur keuangan, atau kaur pembangunan, dengan membayar biaya bimtek per orang 5 juta pe orang menggunakan dana desa yang sudah dialokasikan dalam APBG melalui item kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur negara dengan biaya Rp 20 juta per desa.

GeMPAR, juga meminta keuchik dan aparatur desa di Aceh jangan terlalu maju pada hal-hal yang melenceng dari aturan. Sebaliknya, ia mengharapkan camat dan keuchik agar teliti melihat lembaga yang melaksanakan bimtek agar keuchik tidak bermasalah dan menjadi korban ke depan.

“Kita mempertanyakan apakah Bimtek yang dilaksanakan Lempana ini ada mengantongi surat rekomendasi dari Kemendagri atau tidak? Jika tidak ada rekomendasi, berarti kegiatan Bimtek tersebut ilegal dan berpotensi merugikan keuangan negara karena menggunakan dana desa,” ungkap Auzir.

GeMPAR juga menilai, Pemkab Aceh Timur, terlalu mengabaikan aspek normatif dan prosedural dibalik kegiatan Bimtek tersebut, sehingga menimbulkan adanya dugaan spekulasi dari masyarakat bahwa dibalik bimtek ini ada pihak yang diduga meraup keuntungan.

“Seharusnya, Bupati jeli terkait hal ini, dan bimtek ini bukan hal prioritas dan urgen sekali terlebih saat ini plot dana desa lebih diperuntukkan untuk menangani dampak Covid 19,” ungkap Auzir.(*)

