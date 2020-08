Indonesia Berencana Impor Calon Vaksin Covid-19 dari Sinovac China, Segini Harganya

SERAMBINEWS.COM - Sebelumnya, sebanyak 2.400 calon vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech Ltd, China, tiba di Indonesia sejak 19 Juli lalu.

Calom vaksin itu sedang diuji klinis di laboratorium di dalam negeri milik BUMN Bio Farma dan Unpad, Bandung.

Setelah uji coba beberapa waktu lalu, Indonesia dikabarkan akan mengimpor calon vaksin lagi.

Melalui PT Bio Farma (Persero),Kementerian BUMN akan mengimpor bulk atau konsentrat Ready to Fill (RTF) vaksin virus corona (Covid-19 dari Sinovac sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang.

Penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine, yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok lalu meresmikan hal ini.

Terkait bahan baku vaksin Covid-19, Menteri BUMN, Erick Thohir lalu buka suara bahwa Bio Farma telah bekerja sama dengan Sinovac.

Bahkan jika pada akhir 2020 ini vaksin dari Sinovac ini bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya seharga 8 dollar AS atau Rp 117.135 (kurs Rp 14.641) per dosisnya.

“Memang harga yang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dollar AS, tapi di 2021 harganya 6-7 dollar AS, jadi ada penurunan. Ini bahan baku,” kata Erick mengutip dari Kompas.com.

Sementara jika vaksin asal Sinovac tersebut sudah siap dipakai untuk imunisasi massal di Indonesia, kalkulasi harga perkiraan dari Bio Farma yakni Rp 25-30 dollar AS atau kisaran Rp 366.000 sampai Rp 439.000.

“Nah perhitungan awal harga vaksin ini untuk satu orang, karena satu orang perlu dua kali suntik dan jeda waktunya dua minggu kurang lebih. Itu harganya 25-30 dollar AS range-nya,” ujar Erick.