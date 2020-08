Aminullah: LKMS Mahirah, Inovasi Untuk Indonesia

* Jadi Solusi Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

BANDA ACEH - H Aminullah Us­man SE Ak MM dalam cita-cita mulianya mensyariahkan ekonomi Aceh turut menuai banyak pujian. Bankir senior itu tak henti-hentinya berorasi dalam setiap kesempatan mengajak masyarakat untuk men­gatasi setiap persoalan ekonomi dengan nilai-nilai syariat.

Menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh sejak 2017 lalu, H Aminullah Usman SE Ak MM ber­sama Wakil Walikota Banda Aceh Drs Zainal Arifin pun menuang­kan tekad islami tersebut dalam visi serta misinya. Terlebih, mas­yarakat Kutaraja saat itu sudah sangat diresahkan dengan kehad­iran rentenir yang kerap mencekik masyarakat menengah ke bawah.

Dengan harapan mampu menjadi solusi tepat dan nyata dalam pembiayaan usaha warga atau umat Islam di Banda Aceh. Oleh sebab itu, cita-cita Aminullah sebelum ia menjabat sebagai wali kota untuk mendirikan lembaga keuangan mikro pun terwujud den­gan adanya LKMS Mahirah Mua­malah. Mahirah tiba dari harapan dan aspirasi warga kota terhadap Amin-Zainal di masa kampanye.

Menurut mantan Dirut Bank Aceh ini, salah satu cara memu­tuskan mata rantai rentenir adalah, membantu dan memberdayakan usaha umat atau masyarakat. Se­bab akan berdampak juga pada penekanan angka pengangguran serta kemiskinan di Banda Aceh dan umumnya Aceh.

Masyarakat ingin bangkit dengan UMKM dan permodalan. Pada intinya, mereka sangat butuh solusi agar tidak sampai terjebak rentenir lagi. Tentu tak sulit bagi Aminullah melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Sebab, dia telah sukses mengelola Bank Aceh selama dua periode (2000-2010), yang dimana mampu meningkat­kan aset bank dari awalnya Rp660 miliar menjadi Rp13 T, dari bank tidak sehat menjadi bank dengan ketegori sehat dan berkembang. Semua itu menjadi dasar baginya dalam mendorong dan mendirikan LKMS Mahirah Muamalah.

Dalam sebuah kesempa­tannya bersama kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Aulia Fadhli, Aminullah menceritakan dimana ke­hadiran rentenir ini sudah 80 persen merambah di pasar di Banda Aceh; Pasar Aceh, Pasar Ulee Kareng, Pasar Setui dan Pasar Darussalam. Prihatinnya pum melahirkan siasat untuk memutuskan mata rantai rent­enir tersebut.

Atas terciptanya LKMS Mahirah, memasuki pertengahan 2020 persen­tase rentenir pun menjadi 14 persen, yang dikutip dari survei yang dilaku­kan sejak awal terbentuknya Mahirah pada 2018. Selain mengandalkan LKMS Mahirah, Wali Kota Aminullah yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, bersa­ma para anggotanya turut aktif dalam mengedukasi masyarakat terhadap bahaya ‘Bank 47’ itu.

Solusi ini pun menjadi sorotan nasional. Itu sebabnya, Wali Kota Aminullah sering diminta untuk mem­presentasikan inovasinya ini kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Langkahnya pun mampu meraih deretan penghargaan sekaliber nasional, diantaranya Sindo Media, Indonesian Innova­tion Award (IAA) 2019 dalam kat­egori khusus “Innovation on LKMS Mahirah Muamalah”, diserahkan langsung oleh Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI, Ju­main Appe di Jakarta, Walikota En­terpreneur Award 2018 dari Innova­tion Network of Asia, Artline Award dari Senior GM Artline Shachihata Jepang sebagai inspirator pengem­bangan usaha mikro, kecil dan menengah, The Best in Supporting Local Enterpreneurship 2019, dan penghargaan predikat Indonesia Visionary Leader (IVL) 2019, yang diserahkan Dirjen Otonomi Daer­ah Kemendagri, Akmal Malik pada malam Inagurasi IVL di Lido Lake Resort, Sukabumi, Jawa Barat, Ka­mis 27 Februari 2020 lalu

Kini Mahirah berkembang pesat, hingga 24 Agustus 2020, lembaga keuangan mikro milik Pe­merintah Kota Banda Aceh memili­ki aset Rp 36,3 miliar yang dicapai dalam waktu dua tahun. Sementara laba juga telah tumbuh positif sebe­sar Rp 425 juta. Ia pun mengajak masyarakat agar beramai-ramai menyimpan uangnya di LKMS yang baru satu-satunya di Indonesia tersebut.(hba/*)