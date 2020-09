FOTO - BTS Cetak Sejarah, Lagu “Dynamite” Duduki Puncak Billboard Hit 100 Amerika

Photo by Jung

SERAMBINEWS.COM - BTS mencetak sejarah pribadi dan Kpop. Lagu barunya, “ Dynamite” berhasil menduduki posisi nomor 1 Billboard Hot 100.

“Dynamite” merupakan lagu berbahasa Inggris pertama bagi boyband asal Korea Selatan tersebut.

Bagi BTS, ini merupakan kali pertama lagunya menduduki puncak tangga lagu terpopuler di Amerika Serikat tersebut.

Catatan terbaik BTS sebelumnya adalah duduk di posisi 4 Billboard Hot 100 dengan lagu “ON” pada Maret lalu.

BTS, yang terdiri dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook, juga menjadi artis Korea Selatan pertama yang berhasil menempati puncak Billboard Hot 100.

Peringkat Billboard 100 disusun berdasarkan hasil streaming, pemutaran radio, dan penjualan lagu baik fisik maupun digital.

Di AS, singel “Dynamite” dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 00.00 (sekitar pukul 11.00 WIB).

Pada pekan pertama (hingga 27 Agustus) perilisannya, “Dynamite” mencatat 33,9 juta streaming dan terjual 300.000 kopi di AS, menurut data Nielsen Music/MRC Data.

“Dynamite” langsung melesat ke posisi puncak peringkat Digital Song Sales dan nomor 3 di Streaming Songs.

Penjualan digital “Dynamite” mencapai 265.000 unit dan merupakan debut terbesar dalam tiga tahun.

Sebagai informasi, rekor tertinggi penjualan digital untuk debut dicatat oleh Taylor Swift dengan lagu “Look What You Made Me Do” pada 16 September 2017 yang terjual 353.000 unit.

