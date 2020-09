Ekonomi Aceh ‘Jumping', Sebabkan Dana Otsus Kurang Bermanfaat

BANDA ACEH - Anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI, Ardi Adji, menilai dana otonomi khusus (Otsus) belum memberi banyak manfaat dalam pembangunan ekonomi di Aceh. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi Aceh mengalami ‘jumping' atau melompat melewati tahapan yang seharusnya dilakukan.

Hal ini diutarakan Ardi Adji saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Refleksi Arah Pembangunan Aceh (15 Tahun Perdamaian Aceh dan 12 Tahun Dana Otonomi Khusus), Rabu (2/9/2020). Dialog diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Ar-Raniry bersama lembaga CENTRIEFP (Centre for Training and Research in Islamic Economics, Finance and Public Policy) yang dipandu oleh Asisten Manager Produksi Harian Serambi Indonesia, Yocerizal.

"Arah transformasi ekonomi Aceh ‘jumping' yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor primer ‘jumping' ke sektor tersier. Sektor pertanian ‘jumping' ke sektor perdagangan tanpa melalui industri pengolahan non-migas, sehingga value chain perekonomian dinikmati wilayah di luar Aceh," ujarnya.

Peran sektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas ia sebutkan, terus turun sejak tahun 2000. Akan tetapi peran pertambangan nonmigas serta industri pengolahan nonmigas juga tidak meningkat. "Sebenarnya desain perekonomian Aceh diarahkan kemana?" tanya pria kelahiran Aceh Tenggara ini.

Ardi Aji menilai, pembangunan ekonomi Aceh seperti kehilangan arah, yang disebabkan adanya lompatan transformasi ekonomi tersebut. Kondisi itulah yang kemudian membuat dana Otsus belum memberi manfaat signifikan terhadap pembangunan ekonomi Aceh. "Karena itu, perlu kiranya pembangunan Aceh diarahkan kembali ke arah yang benar," sarannya.

Hal ini juga dibenarkan Direktur IDeAS, Munzami Hs. Ia menyorot tata kelola dana otsus Aceh yang hilang arah. Sudah Rp 81 triliun dana orsus disalurkan, tetapi tingkat kemiskinan Aceh sangat tinggi. Selain itu, penggunaan dana otsus juga tidak tepat sasaran, karena lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur dan belanja aparatur.

"Di samping itu, rencana pembangunan Aceh selama ini tidak mengacu pada RPJM yang sudah disahkan. Rencana pembangunan tidak menyasar kantong-kantong kemiskinan seperti daerah Aceh Utara dan Pidie," imbuhnya.

Hal itu sambung Munzami, diperparah lagi dengan lemahnya fungsi pengawasan DPRA. Namun Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevy Kirany, menegaskan, DPRA sebenarnya sudah maksimal menjalankan fungsi pengawasannya. Hanya saja pihak eksekutif seperti berjalan sendiri tanpa melibatkan DPRA.

Sementara Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani, menjelaskan dana otsus pemerintah Aceh itu dibagi ke 23 kabupaten/kota seluruh Aceh. Selain itu, pembangunan Aceh juga tidak melulu kepada pembangunan ekonomi, tetapi juga digunakan untuk membangun lembaga keistimewaan, membangun marwah dan manusia, dan masalah reintegrasi.

Menurut Jubir Pemerintah Aceh ini, dana otsus sudah dimanfaatkan dengan baik, yang dibuktikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh dari minus 5,24 persen tahun 2008 menjadi 4,15 persen di tahun 2019. Kemiskinan Aceh juga turun secara konsisten sejak tahun 2005 dari 32,6 persen menjadi 15,32 persen pada 2019.

"Dana Otsus sudah dimanfaatkan dengan baik, akan tetapi memang ada faktor lain yang perlu diperhatikan mengingat Aceh daerah yang baru bangkit dari konflik dan bencana besar tsunami, di samping faktor regulasi, birokrasi dan tatakelola pembangunan daerah yang tidak fleksibel dalam penggunaan dana otsus," ujarnya.

Sedangkan ulama Aceh, Tgk Muhammad Yusuf A Wahab mengajak semua elemen yang berkepentingan dalam pembangunan Aceh agar kembali kepada landasan moral dan berkomitmen secara jujur dan ikhlas dalam membangun Aceh tanpa saling menyalahkan. "Karena Aceh adalah milik kita bersama yang harus kita arahkan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Dr Zaki Fuad MAg, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan dialog interaktif ini adalah dalam rangka melakukan refleksi capaian pembangunan selama Aceh sejak 15 tahun perdamaian dan 12 tahun pelaksanaan dana otonomi khusus.(mun)