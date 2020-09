Film Mulan Rilis & Tayang Perdana di Streaming Disney+, Indonesia Belum Kebagian, Harap Sabar

SERAMBINEWS.COM - Film Mulan terbaru sudah rilis dan tayang perdana melalui platform Disney+ pada 4 September 2020.

Akun Twitter resmi Mulan juga mengumumkan bahwa film live-action telah tersedia di Disney+.

"Experience the legend. Like if you’re ready for Disney’s #Mulan.

Now Streaming on #DisneyPlus with Premier Access.

For more info: //DisneyPlus.com/Mulan

(Rasakan legenda itu. Seperti jika Anda siap untuk #Mulan Disney. Streaming sekarang di #DisneyPlus dengan Akses Premier. Untuk info lebih lanjut: //DisneyPlus.com/Mulan)," tulis akun @DisneysMulan, Jumat (4/9/2020).

Layanan streaming film tersebut ditawarkan dengan harga spesial.

Disney percaya keputusannya merilis Mulan di layanan streaming akan meningkatkan minat para penikmat film berlangganan.

Selain itu, Disney juga menggunakan Mulan sebagai kelinci percobaan seberapa besar para penggemar akan menyisihkan uangnya untuk menonton film tersebut.

Melansir Cnet, Disney telah mengatakan bahwa tawaran "akses premier" untuk menonton Mulan di Disney+ dengan biaya tambahan akan berlangsung hingga 2 November 2020.

Orang yang membeli akses ke Mulan sebelum 2 November dapat terus menontonnya selama mereka tetap menjadi pelanggan aktif Disney+.

