Mengejutkan! Tidur Siang Bermanfaat Bagi Kesehatan, Salah Satunya Bisa Menenangkan Saraf

Namun, jika menyempatkan waktu sebentar saja untuk tidur siang, ternyata justru punya banyak manfaat.

SERAMBINEWS.COM - Tidur pada waktu siang ternyata sangat bermanfaat.

Sangat mengejutkan ini manfaat dari tidur siang Bagi Kesehatan, Salah satunya Bisa menenangkan saraf

Sedikit menutup mata di tengah hari ternyata punya keajaiban kecil.

Beberapa orang beranggapan bahwa tidur siang terlalu sering menandakan kemalasan.

Beberapa orang mungkin kurang tidur atau tak dapat tidur di malam hari.

Itu mungkin karena kelelahan di siang hari akibat kesibukan atau aktivitas kerja.

Tony Schwartz, penulis dan kepala eksekutif The Energy Project di The New York Times, mengatakan bahwa tidur siang singkat bisa menjadi cara yang ampuh dan sangat efisien untuk sementara mengimbangi tidur malam yang tidak memadai.

Kebanyakan ahli merekomendasikan tidur siang 10 sampai 20 menit, lebih lama lagi dapat menyebabkan 'inersia tidur', rasa pusing yang dalam yang sulit untuk diatasi.