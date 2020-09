Ini Kriteria Calon Penerima BLT dari APBK Aceh Timur

For Serambinews.com

Di antaranya adalah warga miskin atau keluarga tidak mampu yang berdomisili di Aceh Timur yang kehilangan mata pencarian, akibat dampak bencana Covid-19.

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Ada beberapa kriteria keluarga penerima mamfaat (KPM) calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) sumber dana dari APBK Aceh Timur.

Di antaranya adalah warga miskin atau keluarga tidak mampu yang berdomisili di Aceh Timur yang kehilangan mata pencarian, akibat dampak bencana Covid-19.

Selain itu, bukan penerima bantuan PKH, BLT Kemensos, BLT dana Desa, kartu sembako atau BPNT, penerima bantuan Kartu Pra Kerja, dan bukan penerima BST.

Selain bukan sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, perangkat gampong, dan orang mampu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Ir Elfiandi, kepada Serambinews.com, Senin, (7/9/2020)

Elfiandi mengatakan, jumlah calon penerima BLT APBK Aceh Timur tahun 2020 lebih kurang sebanyak 5.800 orang.

• VIDEO - Balita Ini Menangis Saat Alquran di Tangannya Diganti Gadget

Proses penyaluran BLT APBK ini, katanya, langsung dikirim ke rekening calon penerima.

Sampai saat ini, lanjut Elfian, Dinas Sosial sedang menunggu para keuchik mengirimkan fotokopi buku rekening calon penerima BLT APBK.

Selain itu, keuchik juga mengirimkan data calon penerima yang valid (by name by address) dan keuchik juga harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

BLT APBK, jelas Elfiandi, disalurkan selama 3 bulan yaitu, mulai Juli sampai September dengan bantuan uang tunai Rp 400 ribu per bulan.

Sehingga masing-masing KPM menerima BLT APBK Rp 1,2 juta selama 3 bulan tersebut.

“Kita harapkan keuchik segera mengirimkan semua berkas persyaratan ke kabupaten untuk dibuatkan SK Bupati Aceh Timur tentang calon penerima BLT APBK, untuk selanjutnya diproses penyalurannya ke rekening masing-masing calon penerima,” pinta Elfiandi. (*)

• Kepolisian Inggris Ringkus Pelaku Penusukan di Kota Birmingham