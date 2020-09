Konflik Indonesia & OPM Diklaim Paling Mematikan, Mega Proyek Jokowi Malah Disebut Jadi Biang Kerok

SERAMBINEWS.COM - Saat ini, berbagai negara tengah berkonflik.

Ada China vs India di perbatasan, ada Iran vs Amerika Serikat (AS), hingga Turki vs Yunani di Eropa sana.

Pertanyaanya, manakah konlik yang paling mematikan?

Ternyata Indonesia masuk dalam konflik paling mematikan yang ada.

Bagaimana kisah selengkapnya?

Ini tulisan Niyati Verma yang diambil dari website resmi The Organization for World Peace, theowp.org, pada 6 September 2020, dengan judul asli West Papua – Deadliest Conflict In Oceania.

--

Papua Barat tengah menghadapi genosida diam-diam karena pelanggaran hak asasi manusia.

Sejak mencoba memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1963 silam, perjuangan pembebasan dan penentuan nasib mereka sendiri dilakukan oleh masyarakat adat.

Tapi hasilnya telah mengakibatkan kekerasan dan pemberontakan.