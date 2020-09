Surat Pengunduran Diri Karyawan Facebook Sedot Perhatian, Ungkap Sejumlah Kegagalan Sang Raja Medsos

SERAMBINEWS.COM - Seorang pekerja Facebook mengundurkan diri dengan ungkapan yang cukup membuat mendapat perhatian warga.

Ia bahkan mengungkapkan, 'telah salah memilih untuk berada pada sisi sejarah'.

Melansir dari Mashable, Rabu (9/9/2020), Ashok Chandwaney karyawan yang mengundurkan diri menjelaskan alasannya keluar dari perusahaan raksasa global pada Washington Post.

"Saya berhenti karena saya tidak bisa lagi berkontribusi pada organisasi yang mengambil untung dari kebencian di AS dan secara global," jelasnya.

Chandwaney memposting surat itu pada jaringan internal karyawan raksasa media sosial itu, pada hari Selasa (8/9/2020).

Menyatakan bahwa surat itu adalah hari terakhirnya di perusahaan setelah lima tahun bekerja.

Dalam surat ia juga merinci secara sistematis, kegagalan Facebook dalam menegakkan lima nilai dalam menangani kebencian di platform tersebut.

Nilai tersebut adalah "Be Bold", "Focus on Impact", "Move Fast", "Be Open", dan "Build Social Value".

Surat Chandwaney penuh dengan tautan yang mengutip insiden spesifik kegagalan Facebook, seperti perusahaan menghalangi penyelidikan genosida di Myanmar.

Gagal menghapus acara yang mendorong orang untuk menembak dan membunuh pengunjuk rasa di Kenosha, Amerika Serikat.