Heboh, Ratusan Pesepeda Disebut Memadati Pantai Indah Kapuk Sebelum PSBB Diberlakukan di Jakarta

SERAMBINEWS.COM - Heboh di media sosial ratusan pesepeda memadati sebuah kawasan yang disebut terjadi di Jakarta.

Dalam video ini terlihat ratusan orang sedang mengayuh pedal sepedanya menuju jembatan.

Selama pandemi Corona, aktivitas yang membuat kerumunan sangat dilarang, karena menyebabkan proses penyebaran virus semakin cepat.

Seperti diketahui, virus yang belum ditemukan vaksin resminya ini menyebar melalui droplet dan sangat sulit diprediksi lokasi maupun manusia yang telah terjangkit.

Postingan yang memperlihatkan ratusan pesepeda heboh di Instagram ini diunggah oleh JKTGO - Jakarta City Guide, Minggu (13/9/2020).

JKTGO menjelaskan, karena Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagian warga memilih melakukan aktivitas yang disukai sebelum Jakarta dibatasi.

"Besok sudah mulai PSBB dan dari kemarin kita sudah di wanti” sama keluarga untuk gak keluar ke mall dulu karena pada bilang weekend ini orang” pada “penghabisan” nongkrong di luar untuk terakhir kalinya.

"Ini keadaan Jembatan PIK hari ini (dishare via WA teman) ramai banget yang naik sepeda - Sharing this to remind everyone to STAY SAFE when you are in public places & always keep your DISTANCE from the crowd!," tulis akun Instagram.

