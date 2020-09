Suami Berdiri 6 Jam agar Istri Bisa Tidur di Kursi Pesawat, Foto Romantis Itu Malah Tuai Kecaman

SERAMBINEWS.COM - Romantis, seorang suami berdiri selama enam jam di pesawat agar istrinya bisa tidur selama penerbangan.

Namun, tindakan wanita ini dikritik di media sosial, karena dianggap hanya mementingkan diri sendiri dan membuat suaminya harus berdiri selama waktu yang cukup lama.

Pria yang berdiri sepanjang penerbangannya, sementara istrinya menempati satu baris kursi agar bisa beristirahat dikritik hebat dan menuai kecaman dari pengguna Twitter.

Tindakan ini dibagikan oleh pengguna Twitter @courtneylj_

"This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love (Pria ini berdiri selama 6 jam penuh agar istrinya bisa tidur. Sekarang ITULAH cinta)," tweetnya menyertai sebuah foto pria berdiri sambil memandangi istrinya tertidur.

Tetapi tidak semua orang setuju dengan tindakan istrinya.

Padahal bisa saja jika ia ingin tidur, di atas pangkuan suaminya, sehingga suaminya tidak mesti berdiri selama enam jam.

• BERITA POPULER – Syarat Ambil Dana UMKM Rp2,4 Juta/Orang, Buru 400 Kg Emas Hingga Curhat Para Dokter

• Penyanyi Little Mix Jade Thirlwall Asal Mesir Mencoba Lebih Terhubung dengan Akar Arabnya

• Model Lebanon Nour Arida Bermigrasi ke Paris Setelah Ledakan Beirut

• Rhea Chakraborty Sebut Sara Ali Khan, Anak Tiri Kareena Kapoor Terlibat dalam Perdagangan Narkoba

Meskipun sebagian orang memandang hal demikian adalah pembuktian cinta.

Sebagian pengguna media sosial menyebut, tindakan demikian hanya sebagai keegoisan wanita.

Sebagian bahkan menyebut, jika cinta seegois itu, lebih baik sendiri dalam kesepian.