BTPN Syariah Serahkan 4.000 Bibit Mangrove ke Aceh Besar

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - BTPN Syariah bekerja sama dengan WWF Indonesia melalui kegiatan Tepat Peduli menyerahkan 4.000 bibit mangrove ke Desa Lamtutui Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar.

Pemberian bibit mangrove ini diwujudkan dalam upaya pencegahan abrasi di Desa Lamtutui.

Kepala Desa Lamtutui, Baharuddin, Rabu (16/9/2020) merasa bersyukur atas pemberian bantuan bibit mangrove tersebut yang sangat membantu warga setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Hal yang sama juga disampaikan Dede Suhendra dari WWF Indonesia, yaitu kerjasama yang baik dengan BTPN Syariah ini meningkatkan literasi pencegahan abrasi di Desa Lamtutui.

Dengan demikian BTPN Syariah secara tidak langsung mendukung Progam WWF Indonesia dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Business Coach BTPN Syariah Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, Dwi Charnila menyampaikan ini merupakan wujud dari tekad pihaknya memberdayakan masyarakat prasejahtera untuk memberikan manfaat bagi sesama.

"Tepat Peduli di Desa Lamtutui hanya akan terlaksana dari kolaborasi yang baik dari WWF Indonesia, nasabah kami tercinta, dan komunitas di sekitarnya," katanya.

Termasuk pemerintahan Desa Lamtutui, dan semua pihak yang turut menggerakan kegiatan ini" tambahnya.

Dikatakan, filosofi bisnis Do Good Do Well (Lakukan yang baik dan sehat) yang dijalankan BTPN Syariah sejak didirikan, tetap dilakukan secara berkelanjutan.

Kali ini tekad tersebut dijalankan melalui kegiatan Tepat Peduli yang dilakukan di 1.000 titik di wilayah BTPN Syariah beroperasi.