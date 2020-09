BTPN Syariah Serahkan Bantuan 4.000 Bibit Mangrove  

BANDA ACEH - BTPN Syariah bekerja sama dengan WWF Indonesia melalui kegiatan Tepat Peduli menyerahkan 4.000 bibit mangrove di Desa Lamtutui, Kecamatan Pekan Bada, Aceh Besar. Pemberian bibit mangrove ini diwujudkan dalam upaya pencegahan abrasi di Desa Lamtutui.

Kepala Desa Lamtutui, Baharuddin, Rabu (16/9/2020), merasa bersyukur atas pemberian bantuan bibit mangrove tersebut yang sangat membantu warga setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Hal yang sama juga disampaikan Dede Suhendra dari WWF Indonesia. Dikatakannya, kerja sama yang baik dengan BTPN Syariah ini akan meningkatkan literasi pencegahan abrasi di Desa Lamtutui.

“BTPN Syariah secara tidak langsung telah mendukung Progam WWF Indonesia dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dede.

Business Coach BTPN Syariah Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, Dwi Charnila menyampaikan, bantuan ini merupakan wujud dari tekad pihaknya sebagai bank yang fokus memberdayakan masyarakat prasejahtera untuk memberikan manfaat bagi sesama.

"Tepat Peduli di Desa Lamtutui hanya akan terlaksana dari kolaborasi yang baik dari WWF Indonesia, nasabah kami tercinta, dan komunitas di sekitarnya, pemerintah Desa Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, dan seluruh #bankirpemberdaya yang turut menggerakan kegiatan ini," kata dia.

Dikatakan, filosofi bisnis Do Good Do Well yang dijalankan BTPN Syariah sejak didirikan etap dilakukan secara berkelanjutan. Kali ini tekad tersebut dijalankan melalui kegiatan Tepat Peduli yang dilakukan di 1.000 titik di wilayah BTPN Syariah beroperasi. Kegiatan yang digulirkan dalam bentuk pemberian bantuan infrastruktur fisik atau nonfisik dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat sekitar nasabah itu telah dilaksanakan ejak penghujung 2019 lalu.

Tepat Peduli yang dilakukan dari Aceh hingga Kupang, Kalimantan dan Sulawesi ini, menggandeng mitra strategis nonprofit yang bergerak di bidang pendidikan, lingkungan, dan penyediaan sarana serta prasarana fisik, seperti Yayasan NU, Muhamadiyah, PKPU HI dan Dompet Dhuafa.(una)