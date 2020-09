VIDEO - Ketika Transformers, Terminator dan Crazy Max Dimuseumkan

SERAMBINEWS.COM, MOSKOW - The Rise of the Machines Museum dibuka untuk pengunjung.

Museum yang memamerkan figur patung yang terbuat dari 100 ton potongan mobil di Moskow, ibu kota Rusia pada Jumat (18/9/2020).

Pengunjung antusias menghadiri pembukaan yang digelar di Gedung Oktober Merah Moskow.

Patung-patung robot ini dibuat dari sampah mobil yang didaur ulang.

Karya-karya yang dipamerkan mencakup 150 karakter dari film-film Hollywood terkenal seperti "Terminator", "Transformers", "Crazy Max".

"Kami lebih suka menggunakan potongan mobil dalam produksi robot. Anda dapat lihat bahwa robot terdiri dari suku cadang mobil seperti piston dan roda, dan Anda akan kagum dengan bentuk baru dari potongan-potongan mobil tersebut," terang Anastasiya Gushchina, direktur Rise dari Museum Mesin.

Tujuan museum ini adalah mengubah benda-benda biasa untuk didaur ulang (misalnya logam dan suku cadang mekanisme usang) menjadi benda seni.(*)

Sumber: Anadolu Agency

Video Editor: Yuhendra Saputra

• VIDEO Robot Perawat di FIliphina. Dirancang Kelompok Siswa, Bertugas Melayani Pasien Covid-19

• Robot Anjing K9 Jaringan 5G Dioperasikan di Mal Bangkok

• VIDEO - Serasa di Dimensi Lain Ketika 30 Ribu Ikan Penuhi Museum Seni