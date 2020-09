Sebuah Amplop ke Gedung Putih Berisi Racun Disita, Ditujukan ke Presiden Donald Trump

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pejabat federal menyadap amplop yang dialamatkan ke Gedung Putih Washington DC AS berisi racun risin.

Surat itu tampaknya berasal dari Kanada, menurut pernyataan dari Royal Canadian Mounted Police, yang mengatakan pihaknya membantu FBI

Surat itu dicegat di fasilitas pemerintah yang menyaring surat yang dialamatkan ke Gedung Putih dan Presiden Donald Trump, kata seorang pejabat penegak hukum AS kepada The Associated Press (AP) Sabtu.(19/9/2020).



Investigasi awal menunjukkan dites positif risin, racun yang ditemukan secara alami dalam biji jarak, kata pejabat AS.

Pejabat AS tidak berwenang untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung secara terbuka dan berbicara tanpa menyebut nama.

Penyelidik federal sedang bekerja untuk menentukan dari mana amplop itu berasal dan siapa yang mengirimkannya.

FBI, Secret Service, dan US Postal Inspection Service memimpin penyelidikan.

Dalam sebuah pernyataan, FBI mengatakan para agen sedang bekerja.

Untuk menyelidiki surat mencurigakan yang diterima di fasilitas surat pemerintah AS.

Tetapi, tidak ada ancaman yang diketahui terhadap keselamatan publik.

Seorang veteran Angkatan Laut ditangkap pada tahun 2018.