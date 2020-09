Terkontaminasi Covid-19, Ikan Beku Asal Indonesia Dilarang Masuk ke China, KKP Angkat Bicara

SERAMBINEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara terkait kabar pelarangan produk perikanan Indonesia masuk ke China.

Dikutip dari laman resminya, KPP mengaku telah notifikasi dari General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) pada 18 September 2020.

Diketahui, sejak Tahun 2020 pihak GACC telah melakukan pengawasan dengan mengambil 500.000 sampel produk makanan termasuk produk perikanan yang masuk ke negaranya.

Hasilnya, telah ditemukan 6 sampel yang terkontaminasi COVID-19.

Satu dari sampel-sampel tersebut adalah ikan layur beku berasal dari Indonesia.

"Perlu ditekankan bahwa temuan tersebut terdapat pada kemasan terluar, bukan di dalam ikan."

"Otoritas Tiongkok hanya akan menangguhkan impor produk perikanan dari PT. PI selama seminggu mulai 18 September 2020," kata Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dikutip dari kkp.go.id, Minggu (20/9/2020).

Atas kasus tersebut, maka KKP melakukan penghentian sementara pelayanan Health Certificate (HC) dengan menerbitkan Internal Suspend terhadap PT. PI dan saat ini sedang dalam proses investigasi.

Selain itu , KKP juga melakukan komunikasi dengan Atase Perdagangan RI di Beijing.

Berdasarkan surat GACC, ekspor PT PI dihentikan sementara ke China selama 7 hari terhitung sejak tanggal 18 September 2020.