FBI Tangkap Pengirim Amplop Berisi Racun ke Presiden Donald Trump, Ternyata Seorang Wanita

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - FBI berhasil menangkap pengirim amplop berisi racun risin, yang ditujukan ke Presiden AS Donald Trump.

Pengirim surat yang dialamatkan ke Gedung Putih Washington DC, AS ditangkap diperbatasan New York-Kanada, kata tiga pejabat penegak hukum kepada The Associated Press (AP), Minggu (20/9/2020).

Surat itu telah disita pada awal pekan ini sebelum sampai ke Gedung Putih.

Wanita itu ditahan oleh petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS di perbatasan Jembatan Perdamaian dekat Buffalo.

Dia diperkirakan akan langsung menghadapi dakwaan dari petugas hukum federal, kata para pejabat.

Namun, nama wanita itu belum diumumkan.

Surat yang dialamatkan ke Gedung Putih tampaknya berasal dari Kanada, kata Royal Canadian Mounted Police.

Surat itu disita di fasilitas pemerintah yang menyaring surat yang dialamatkan ke Gedung Putih dan Presiden Donald Trump.

Penyelidikan awal menunjukkan positif ricin, bahan dari buah jarak, menurut para pejabat.