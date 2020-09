4 Agen CIA Tenggelam di Laut China Selatan, Hilang dalam Misi Rahasia Melacak Militer China

Yahoo News via The Sun

Stephen Stanek, salah satu agen Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) yang ditugaskan dalam misi rahasia melacak militer China. Dia bersama tiga agen lainnya diketahui tenggelam setelah kapal yang ditumpanginya menuju ke Badai Tropis Higos. (Yahoo News via The Sun)