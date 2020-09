VIRAL Tweet Aktivis Monica Lewinsky: Saya Lebih Takut Pemerintahan Sekarang Ketimbang Tahun 1998

SERAMBINEWS.COM - Monica Lewinsky (47), sekarang aktivis di Amerika Serikat, namun lebih terkenal karena skandal seksnya dengan mantan Presiden AS Bill Clinton, pada Senin (21/9/2020), melakukan tweet di akun Twitter miliknya dan lalu menjadi viral.

"Just realized I am more scared of our government now than I was in 1998. And that's saying a lot. A. LOT (Baru sadar saya sekarang lebih takut pada pemerintah kita daripada pada tahun 1998. Dan itu sangat berarti. A. LOT)".

Demikian bunyi cuitan Monica Lewinsky yang diposting di akun Twitter miliknya, Senin kemarin.

Hingga Senin, tweet Monica sudah mendapat like hingga 187 ribu lebih.

Monica Lewinsky men-tweet tentang ketakutannya setelah kematian Ruth Bader Ginsburg, Hakim Agung AS.

Monica Lewinsky telah men-tweet bahwa dia 'lebih takut pada pemerintah kita sekarang' daripada pada tahun 1998 - tahun perselingkuhannya dengan Bill Clinton terungkap, dan proses pemakzulan mantan Presiden AS tersebut dimulai.

Dikutip dailymail.co.uk, Selasa (22/9/2020), saat itu, Lewinsky mendapati dirinya diserang dari semua sisi, dan, pada usia 22 tahun, berada di pusat skandal dunia.

Lini masa Monica pada hari Senin menunjukkan perempuan berusia 47 tahun itu semakin khawatir pada hari-hari setelah pengumuman kematian Ruth Bader Ginsburg hari Jumat.

Beberapa tweet Monica menunjukkan hal tersebut, seperti di bawah ini:

"Pertempuran sekarang telah dimulai atas pergantian Ginsburg, seorang hakim agung Mahkamah Agung yang sangat menentukan dalam memberlakukan hak-hak perempuan dan minoritas."