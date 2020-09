Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata 

hand over dokumen pribadi

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparerkraf) RI mengembangkan potensi desa wisata yang masih luput perhatian pemerintah.

“Pertumbuhan rural tourism itu malah tumbuh 6 persen, kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang ini, membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi,” kata dia dalam rapat pembahasan anggaran dengan Menparekraf, Wishnutama Kusubandio di DPR, Rabu (23/9).

Menurut Fikri, selama ini mancanegara mengenal Indonesia dengan wisata pedesaannya baru dalam hitungan jari. “Hanya 4 desa yang sudah mendunia, dua di Bali, dan dua di Yogyakarta,” imbuhnya.

Politisi PKS ini merujuk pada Empat Desa wisata di Indonesia yaitu Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).

Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya.

• Presiden Xi Jinping Balas Donald Trump: Tak Ada Niat Perang Dingin atau Panas dengan Negara Manapun

• Tamil Nadu Berdayakan Wanita Sebagai Sopir Bajaj Bertenaga Surya dan Listrik

“Jadi jangan anggap remeh lingkungan, kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya,” tambah dia.

Dirinya menegaskan perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

“Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global,” urainya.

Karenanya, Fikri meminta Menparekraf memfokuskan kebijakan kepada pembangunan pariwisata. Khususnya di pedesaan, mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas (Quality Destination).

“Termasuk didalamnya adalah respect for the environment and human heritage (lingkungan dan warisan budaya),” tambah dia.

Selain itu, Fikri menekankan pentingnya pengelolaan manajemen destinasi di desa wisata dalam rangka menuju kualitas yang diharapkan.

“Karenanya, perlu adanya koneksi dan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, dalam hal ini antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan,” pungkas dia.(*)

• Anand Mahindra Hadiahkan Traktor ke Petani Penggali Kanal Sepanjang 3 km Selama 30 Tahun

• Masyarakat Mesir Mulai Gandrungi Kopi Arabika, Setelah Robusta

• Toke Seum Mendadak ke RSUD Langsa, Perintahkan IGD Buka, Sebut Perang Saja Rumah Sakit Wajib Buka