Mandiri Syariah Raih Penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) kembali memperoleh pengakuan internasional dan meraih tiga penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020.

The Asset, merupakan institusi media keuangan dan investasi terkemuka yang berbasis di Asia menyiarkan acaranya secara virtual pada Rabu (23/9/2020).

Dalam acara tersebut, Mandiri Syariah mendapatkan penghargaan untuk kategori Islamic Bank of the year, Best Islamic Retail Bank dan Best Islamic Trade Finance.

Direktur Utama Mandiri Syariah, Toni EB Subari, dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Kamis (24/9/2020) mengatakan Mandiri Syariah berhasil mempertahankan kinerja terbaiknya dan kembali menerima penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards.

“Alhamdullilah, tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh stakeholders terutama nasabah yang sudah berkontribusi atas pencapaian Mandiri Syariah selama ini,” katanya.

Toni EB Subari mengungkapkan bahwa hingga saat ini Manajemen Mandiri Syariah fokus pada segmen retail. Pembiayaan Segmen Retail tumbuh 12,52 persen (year on year). Saat ini 63,33 persen dari portofolio pembiayaan atau Rp 48,55 triliun dari total Rp 76,66 triliun (posisi per Agustus 2020) merupakan segmen retail.

Toni menjelaskan kinerja Mandiri Syariah terus meningkat, per akhir Agustus 2020 asset Mandiri Syariah mencapai Rp 112,12 triliun. Pencapaian aset didorong, salah satunya oleh pertumbuhan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya Tabungan yang bisa secara konsisten tumbuh sebesar 18,06 persen secara yoy menjadi sebesar Rp 43,69 triliun.

Dikatakan, sebagai langkah strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan bisnis Retail, Mandiri Syariah menjalin sinergi dengan Mandiri Group seperti implementasi ketentuan Qanun Aceh melalui konversi layanan Bank Mandiri menjadi Mandiri Syariah, kerjasama dengan Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF) untuk pembiayaan kendaraan bermotor, sinergi dengan Mandiri AXA untuk layanan asuransi syariah, dan lainnya.

Dalam bidang pasar uang syariah, selain penghargaan Best Islamic Trade Finance, sebelumnya Mandiri Syariah juga meraih Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury dari Alpha Southeast Asia dan telah beberapa kali menerima penghargaan sebagai Bank Pendukung Pendalaman Pasar Keuangan terbaik dari Bank Indonesia.