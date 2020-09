Profesor Australia Tuding Pemerintah Jokowi Anti-Islam, Legislator Golkar Ace Hasan Sebut Ngawur

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (24/9/2020) pagi waktu Indonesia atau Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat. (TANGKAP LAYAR VIDEO PIDATO PRESIDEN JOKOWI/SEKRETARIAT KABINET)

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Profesor dari Australian National University, menuangkan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ke belakang.

Greg menuding pemerintah Jokowi anti-Islam.

Tudingan itu disampaikan dalam makalah berjudul 'Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State' yang dimuat oleh situs East Asia Forum pada 27 September 2020.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti.

Apalagi, Jokowi didampingi seorang Kiai dalam menjalankan pemerintahan di Tanah Air.

"Tuduhan itu sama sekali tidak mendasar dan tidak disertai bukti yang mendasarinya.

Bagaimana mungkin seorang Presiden Jokowi yang didampingi seorang Kyai sebagai Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, yang berasal dari organisasi keislaman terbesar di Indonesia dinilai anti Islam," ujar Ace, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/9/2020).

Selain itu, Ace menegaskan banyak sekali program-program pemerintahan Jokowi yang menunjukan keberpihakannya terhadap umat Islam.

Dia mencontohkan salah satunya adalah pendidikan Islam melalui madrasah dan pesantren yang mendapatkan perhatian khusus.

Kemudian bank-bank syariah tumbuh dengan baik di Indonesia walaupun belum optimal.