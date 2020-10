Ini 6 Minuman Kopi Favorit Masyarakat Indonesia, Es Kopi Susu Hingga Manual Brew

Tren minuman kopi dari tahun ke tahun akan berubah. Hal ini disampaikan oleh Cindy Herlin Marta, Co-Founder Shoot Me In The Head sekaligus Licensed Q Arabica Grader.

SERAMBINEWS.COM - Zaman sekarang ini, minum kopi sudah menjadi gaya hidup.

Tren mengonsumsi kopi semakin menjamur di Indonesia.

Kopi bukan hanya minuman para orang tua saja.

Namun anak muda juga menikmati kopi dengan cara masing-masing.

Terlebih setelah bermunculan banyak coffee shop kekinian.

Minuman kopi menjadi sangat dinikmati sejumlah kalangan.

• Menyerah di MotoGP 2020, Valentino Rossi Gagal Rengkuh Gelar Juara Ke-10

• Klaim Token Listrik Gratis PLN Bulan Oktober, WhatsApp ke 08122123123 atau Login www.pln.co.id

• Manfaat Soda Kue Untuk Buat Handuk Jadi Segar dan Bebas Bau Apek, Begini Cara Gunakannya

Apa saja kopi yang menjadi favorit di Indonesia?

Berikut 6 minuman kopi yang pernah jadi tren di Indonesia, seperti dilansir dari Kompas.com.